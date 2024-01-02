بالأسماء.. إصابة 18 سيدة إثر تصادم جرار زراعي وسيارة ملاكي بالدقهلية

أصيبت 18 سيدة من العاملات في الزراعة بمحافظة الدقهلية إثر تصادم جرار زراعي مع سيارة ملاكي أمام كوبري قرية المرساه بمركز دكرنس، وجري نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوررد بلاغا من شرطة النجدة إلى مأمور مركز دكرنس ‏بوقوع حادث تصادم جرار زراعي يحمل عدد العاملات بإحدي الأراضي الزراعية مع سيارة ملاكي أمام كوبري قرية المرساه دائرة المركز ووجود عدد من المصابين.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص إصابة كل من “ زينب رحيم عيسى، 35 عامًا، سورية الجنسية، نجاة مصطفى إبراهيم، 56 ‏عامًا،ونورا فؤاد محمد، 29 عامًا،أنغام محمد عبد الرازق، 58 عامًا، وصبيحه محمد مصطفى، 50 عامًا، ‏نفيسة أحمد عبد الباقي، 53 عامًا، ‏عبير عبد الرحمن، بدر 49 عامًا، أماني عبود محمد، 43 عامًا، ‏إيناس فوزي عبد اللطيف 21 عاما، ميادة أحمد مهدي 38 عامًا، انتصار فتحي عوض 55 عامًا، صباح المرشدى 35 عامًا، فاتن الرفاعي 40 عامًا، رندا ناجح عبد الحليم 49 عامًا، نجوى إبراهيم أحمد 35 عامًا، جميلة رشدي حامد، 50 عامًا، نادية سعد عبد السميع، 40 عامًا، هناء فاضل محمد 45 عامًا”.



وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى دكرنس العام لتلق العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.