مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات جرار زراعى فى الدقهلية

لقي شاب بمحافظة الدقهلية مصرعه دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي محمل بالطوب أثناء مروره بمنطقة ميدان سندوب الخارجي.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير لشاب أسفل عجلات جرار زراعي بميدان سندوب الخارجي.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع المواطن «محمود أبوالمعاطى محمد» 17 عامًا، من ناحية قرية نقيطة، بعدما دهسه جرار زراعي محمل بالطوب.

جرى التحفظ على الجرار الزراعي، ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.