الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مواطن وإصابة 12 في حادث تصادم بالدقهلية

جثة
جثة

لقي مواطن مصرعه وأصيب 12 في الدقهلية إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني باص على طريق دكرنس المنصورة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام بواسطة 5 سيارات إسعاف.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني باص على طريق المنصورة دكرنس ووجود عدد من المصابين.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل لوحة أرقام "1942 د. ط. ج" وميني باص يحمل أرقام "9576 د. ط. و" بين قريتي القباب الصغرى - دموهم في مركز دكرنس.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يُدعى “الداوودي علي عيسى، 40 عامًا، ومقيم في المنزلة”، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب في الحادث كلًا من: حلمي حلمي محمد علي، 55 عامًا، مصطفى محمد إبراهيم، 40 عامًا، أم هاشم الأسمر محمد، 49 عامًا، خاطر خاطر سعد عوض، 18 عامًا، سماء طاهر عبد اللطيف، 18 عامًا، رحمه ناصر جوهر، 19 عامًا، حسن حسن رمضان، 20 عامًا، أحمد محمد محمد الشناوى، 20 عامًا، إبراهيم ياسر ر ابراهيم، 20 عامًا، أحمد محمد طه، 30 عامًا، صبري عباس محمد، 70 عامًا، وتم نقلهم بواسطة خمس سيارات إسعاف إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات.

مصرع مواطن حادث المنصورة الدقهلية دكرنس

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