الإثنين 08 يناير 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتقديم أوجه الرعاية لطفل بلا مأوي يفترش الرصيف

ايمن مختارمن الحدث
ايمن مختارمن الحدث

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة تقديم أوجه الدعم والرعاية لأحد الأطفال بلا مأوي يفترش رصيف الممشي الجديد يدعي أنه من محافظة الإسماعيلية لأب وأم منفصلين وتركوه وحيدًا بالشوارع دون رعاية وتنقل بين المحافظات حتي وصل إلي مدينة المنصوره.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية صباح اليوم الإثنين، لتفقد الأعمال النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة، حيث التقي بالطفل واستمع إليه وظروفه المعيشية الصعبة التي يواجهه وحده بالشوارع دون مأوي، وعلي الفور أمر بنقل الطفل إلي ديوان عام المحافظه واستدعاء المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي ووجه بسرعة إيداع الطفل احدي دور الرعاية وتلبية كافة احتياجاته.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب وحيد قرقر والنائب طارق عبدالعزيز والنائب ثروت فتح الباب.

ووجه " مختار " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع الكشف الطبي الشامل علي الطفل ( تحاليل - فحوصات طبية كاملة رمد وباطنة وأنف واذن وحنجره وغيرها ) وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له  وتوفير ملابس جديده له وجهاز محمول ومصروف يومي ومتابعته ورعايته.

كما وجه " المحافظ " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ببحث إمكانية إعادة قيد الطالب مره اخري بإحدي المدارس وتوفير كافة سبل الدعم له لاستكمال تعليمه لأن هذا حق أصيل من حقوقه الدولة تكفله له، مشددًا علي عدم ترك مثل هؤلاء الأطفال بالشوارع حتي لا يتم استغلالهم استغلال سيئ يضر نفسه والمجتمع في المستقبل وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
 

وكلف " مختار " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمرور علي كافة الشوارع داخل مدينة المنصورة وإيداع كافة الأطفال والأسر بلا مأوي دور الرعاية وتوفير المساعدات اللازمة لهم من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية والمجتمع المدني.

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IMG-20240108-WA0095
IMG-20240108-WA0094
IMG-20240108-WA0094
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي المنصورة

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