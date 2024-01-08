الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: توزيع 54 صندوق كبس بنطاق حى شرق المنصورة

توزيع صناديق القمامه
توزيع صناديق القمامه

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة لتنفيذ أعمال توزيع صناديق القمامة بنطاق الحي للعمل بمنظومة الكباسات؛ لرفع القمامة مباشرة لسيارات نقل القمامة بالشوارع والميادين بنطاق الحي، وتفريغها أتوماتيكيا، بما يسهم في رفع كفاءة العمل بمنظومة النظافة.

وأوضح رئيس حي شرق المنصورة أنه تم توزيع 54 من صناديق النظافة على منظومة الكبس بنطاق مناطق وشوارع قناة السويس وعزبة الشال، ويجرى حاليا تجهيز 32 صندوقا لتوزيعها في شوارع فخر الدين خالد وسعد الشربيني في المرحلة المقبلة.

وذكر أنه سبق توزيع الصناديق بشوارع ومناطق توريل وشارع الإمام محمد عبده ومحيط حديقه الحيوان، وتم تغيير الصناديق القديمة بشارع الجيش أمام مدرسة محمد أمين، وذلك في إطار خطة العمل بمنظومة الكباسات للتعديل من أعمال الجمع بنظام نقاط التجميع (إلقاء المخلفات على الأرض) إلى العمل بنظام صناديق قمامة فى الشوارع وجمعها بواسطة سيارات الكبس ونقلها إلى مصنع التدوير مباشرة.

وثمّن "مختار" جهود الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة في هذا الشأن، موجها الشكر والتقدير للعاملين للمشرفين والقائمين على العمل بالحملة الميكانيكية بحي شرق المنصورة على هذا الجهد المتميز، الذي يؤكد السعي الدائم نحو الارتقاء بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أنه حريص دائما على تشجيع كافة الأفكار الإيجابية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

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Screenshot_20240108-125259
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IMG-20240108-WA0090
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار جهود الوحدة المحلية المنصورة حى شرق المنصورة

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