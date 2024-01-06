مليون و20 ألف سيدة استفادت من حملة "100 يوم صحة" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على مليون و20 ألف سيدة على مستوى مراكز وقرى المحافظة ضمن مبادرة الكشف الأولى عن أورام الثدي منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأوضح مكين، أنه تم فحص 877 ألف مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرًا إلى فحص 21 ألف سيدة من خلال مبادرة "صحة الأم والجنين".

وأضاف مكين، أنه تم الكشف على 54 ألفًا و211 طفلًا ضمن مبادرة "السمعيات"، علاوة على 53 ألفًا و752 ضمن مبادرة الفحص الطبي لراغبي الزواج و17 ألفًا و250 مواطنًا ضمن مبادرة دعم صحة كبار السن.

مبادرة "100 يوم صحة"

وأشار الدكتور أحمد المكاوي، منسق المبادرات الرئاسية، إلى أن خدمات المبادرة تم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل من الإدارة العامة للطب الوقائي لمتابعة الإصحاح البيئي وسحب عينات مياه من طرود وشبكات المحطات والتي بلغت 3825 عينة مياه للتأكد من مطابقتها والمرور على جودة الأغذية بمحلات تدوال الأغذية والمطاعم حيت تم سحب 1523 عينة أغذية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات.

جدير بالذكر، أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.