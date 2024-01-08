رئيس جامعة المنصورة يتابع معدلات إنجاز المنشآت الجديدة بقطاعى التَّعليم والمستشفيات

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بتطوير كافة الخدمات التى تقدمها الجامعات المصرية ومنها جامعة المنصورة، وتستكمل الجامعة حاليًا خطة التطوير من خلال عدة مشروعات على مستوى قطاع التعليم لمواكبة التطورات الحديثة فى البنية الأساسية، وكذلك مشروعات قطاع المستشفيات؛ نظرًا لما يقدمه القطاع الطبى من خدمات طبية عديدة لكل أهل الدلتا.

يأتى ذلك خلال جولة تفقَّدية لرئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين لتفقد عدد من المنشآت الجديدة بقطاعى التَّعليم والمستشفيات، لمتابعة معدلات سير العمل بها، بحضور الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة عميد الكلية، والدكتور شريف بدوى القائم بعمل عميد كلية الهندسة.

وذلك في إطار سلسلة من الزيارات المخطط لها، لمتابعة المشروعات الجارية بالجامعة، بما يحقق سياسة الجامعة في تطور المنشآت بجميع القطاعات للتحول إلى جامعات الجيل الرابع والجامعات ذات التَّصميمات الصديقة للبيئة.



تفاصيل الجولة

تفقد خلال الجولة ما تم إنجازه بإنشاءات المبنى التعليمى بكلية الطب، يعد المبنى التعليمى اضافة كبيرة للمبانى التعليمية بكلية الطب لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وقد تم إنشاؤه على مساحة 2000 مترمربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي وثمانية أدوار علوية ودور خدمة وجار حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، حيث يوجد بالمبنى عدد ٢ مدرج بسعة ٤٥٠ طالبا للمدرج الواحد وعدد ٢ معمل سعة ١٤٠ طالبا وعدد ٥ مدرجات صغيرة وعدد 40 غرفة فصول طلابية (PPL Rooms) وقاعة كمبيوتر وكنترول مركزي للامتحانات وعدد ١٨ غرفة إدارية.

كما تفقد مشروع مركز البحوث الطبية التجريبية (MERC) يعتبر هذا المشروع مشروعًا قوميًا مهمًا لمنظومة البحث العلمى بجمهورية مصر العربية، حيث يخدم المركز قطاعا عريضا من الباحثين فى مختلف المجالات العلمية فى الجامعة ( طب – صيدلة – طب اسنان – علوم) وكذلك الجامعات الأخرى، كما يقوم بتوفير فرص تدريب لطلبة كليات القطاع الطبى وإقامة دورات تدريبية، حيث تمكن المركز من الانتشار محليًا ودوليًا، وحصل على العديد من الجوائز والمنح من مختلف الجهات، وقد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 435 مترا لإقامة مبنى مجهز بأعلى وأفضل تجهيزات بحثية لمواكبة تطوير البحث العلمى.

وتفقد رئيس الجامعة ما تم من إنشاءات بمبنى التوسعات الجديد بمركز الأورام، بحضور الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام، الدكتور عادل فتحى نائب مدير المركز.

ويتكون المبنى الجديد من 8 أدوار منهم 2 دور بدروم و6 أدوار علوية متكررة عبارة عن عيادات خارجية وخدمات لمرضى مركز الأورام، وسيتم تجهيز المبنى بعدد 3 أجهزة علاج إشعاعى، منهم 2 جهاز معجل إشعاعى، عدد 1 جهاز إشعاعى موضعى.

وتفقد ما تم إنجازه بمبنى زراعة الكبد الجديد بمركز جراحة الجهاز الهضمى، بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد، الدكتور أحمد شحتة نائب مدير المركز.

مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة يتم استكماله بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى زراعة الكبد وهو الأول في مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى.

المبنى يتكون من 9 أدوار ويحتوي المبني على الدور الأرضى والمخصص للخدمات والميكنة، وعدد 6 حجرات عيادة خارجية، 3 حجرات عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، و5 أسرة للإفاقة، وعدد 56 سريرا لإقامة المرضي، ويشمل الدور التاسع وحدات المناظير وأبحاث ومعامل.

وتفقد الدكتور شريف خاطر خلال الجولة، الخدمات الطبية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بحضور الدكتور سامر رجال مدير المركز.

وقام خلال الجولة بالاستفسار عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك الخدمات الالكترونية ومنها نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية.

كما تفقد رئيس الجامعة تجديدات بعض الوحدات والأقسام بمستشفى الجامعة الرئيسى، حيث تفقد تجديدات قسم الطب النووى، وما تم من تجهيزات لتركيب جهاز المعالج الخطى لعلاج مرضى الأورام، وكذلك منظومة تنكات مكافحة الحرائق.

IMG-20240108-WA0097