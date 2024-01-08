الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الدقهلية" يشهد تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، التصفية النهائية للمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، وأعرب شعبان عن سعادته بوجوده وسط الطلاب والطالبات فى مسابقة أوائل الطلبة التي ترعاها وزارة التربية والتعليم، وبإشراف الاتحادات الطلابية.

وأعلن وكيل الوزارة عن نتيجة المسابقة بحصول إدارة المنزلة على المركز الأول، وإدارة غرب على المركز الثاني، وإدارة أجا على المركز الثالث، وإدارة منية النصر على المركز الرابع. 
 

وكانت التصفيات النهائية بحضور مدير عام التعليم العام الدكتور عصام عمارة، والدكتور أحمد يحيى مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، وموجهين عموم المواد العلمية والأدبية، وموجه عام التربية الاجتماعية، ومسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية، وسيتم تصعيد فريق إدارة المنزلة للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية.  
 

وقدم مدير المديرية الشكر والتقدير والتهنئة لمديرى الإدارات التعليمية وطلاب المدارس المشاركة في المسابقة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتقدم. 

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وزارة التربية والتعليم الدقهلية وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

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