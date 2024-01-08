توجيه من محافظ الدقهلية بشأن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الاجتماع الدوري مع عدد من مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل، بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن.



ووجه "مختار" بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023 - 2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة، مؤكدًا على أهمية تحديد التوقيتات باعتبارها العامل الأساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل علي انهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة هي اساس النجاح لتلافي الملاحظات وإنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة إنجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة، مضيفًا:"نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم، وعلى كل مسئول أن يؤدي عمله بما يرضي الله".