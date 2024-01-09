محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية في الجمهورية.

ويتضمن البروتوكول التعاون بين كلية الحقوق في جامعة المنصورة وفرع الأكاديمية في دكرنس، بهدف استغلال الموارد المتاحة في العملية التعليمية لخدمة طلاب الأكاديمية والباحثين. كما يتضمن تلقيهم المحاضرات والدورات التدريبية في عدد من قاعات كلية الحقوق بصفة مؤقتة، حتى يتم الانتهاء من نقل وبناء فرع جديد للأكاديمية في مدينة دكرنس.

جاء هذا التوقيع في إطار زيارة وفد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى محافظة الدقهلية، حيث حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس جامعة المنصورة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لهذا التعاون المشترك بين جامعة المنصورة وأكاديمية السادات لتبادل الخبرات العلمية لخدمة الطلاب والباحثين من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى مما سيكون له عظيم الأثر على العملية التعليمية بالدقهلية.



مختار: جامعة المنصورة دائمًا رائدة ومتميزة في العملية التعليمية

وأشار إلى أن جامعة المنصورة دائمًا رائدة ومتميزة في العملية التعليمية بفضل كوادرها المميزة وتسعي دائما لنقل خبراتها إلى كافة الجامعات والأكاديميات والمعاهد داخل الدقهلية وخارجها.



وأكد دعمه الكامل لجامعة المنصورة وأكاديمية السادات من أجل استمرار رسالتهم التعليمية في تنوير وتنمية عقول أبنائنا الطلاب والباحثين، وتطوير البحث العلمي، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية والإمكانيات المتاحة لدي المحافظة من أجل تطوير العملية التعليمية بالدقهلية.

من جانبه، أشار "رئيس جامعة المنصورة" إلى أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر "مصر 2030"، بالإضافة إلى توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية لتقديم الخدمات التدريبية لتأهيل الطلاب والخريجين لتلبية كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه منطقة الدلتا.

من جهته، أعرب "رئيس أكاديمية السادات" عن خالص شكره وتقديره للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وللدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة على دعمهم الكامل للأكاديمية وطلابها، وتقديم كافة الخدمات لهم واستغلال الموارد المتاحة لدي المحافظة وجامعة المنصورة من أجل استمرار الأكاديمية في تأدية رسالتها العلمية.