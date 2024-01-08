غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية انطلاق غدا الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 - 2024، لطلاب صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية بمحافظة الدقهلية، وفقًا لمواعيد وجداول الامتحانات المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

ويبدأ طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإعدادي امتحان اللغة العربية للصف الرابع والصف السادس، والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية للصف الخامس، ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى مادة الجبر والإحصاء.



ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى المهنى مجال تحريري 1 ومجال تحريري 2 ويؤدى طلاب الصف الأول والصف الثانى والصف الثالث والرابع والخامس لمدارس التعليم المجتمعي اللغة العربية والخط والتربية الدينية، ويؤدى طلاب مدارس النور للمكفوفين الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي مادة اللغة العربية ورقة أولى ولغة عربية ورقة ثانية، كما يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادي بمدارس النور للمكفوفين مادة لغة عربية ورقة أولى ولغة عربية ورقة ثانية.



ويؤدى طلاب المرحلة الثانوية لمدارس النور للمكفوفين الصف الأول الثانوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وبالنسبة لمدارس الصم وضعاف السمع، سوف يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، والأول والثانى الاعدادى المهنى، الصم وضعاف السمع امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، والصف الأول الثانوى المهنى للصم وضعاف السمع مادة اللغة العربية ورقة أولى، ولغة عربية ورقة ثانية، ويؤدى طلاب التعليم الفنى غدا أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الزراعي والصناعى.



وأوضح وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن أسئلة الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون فى مستوى الطالب المتوسط، وشامل لأجزاء المنهج وجزيئات الامتحان واضحة الصياغة ولا تحمل أى غموض وخاصة فى الأسئلة الاختيار من متعدد.

محافظ الدقهلية: تقديم أوجه الدعم والرعاية لأحد الأطفال بلا مأوي يفترش رصيفًا



كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأحد الأطفال بلا مأوي يفترش رصيف الممشي الجديد يدعي أنه من محافظة الإسماعيلية لأب وأم منفصلين وتركوه وحيدًا بالشوارع دون رعاية وتنقل بين المحافظات حتي وصل إلي مدينة المنصوره.



جاء ذلك خلال جولة "محافظ الدقهلية" صباح اليوم لتفقد الأعمال النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة، حيث التقي بالطفل واستمع إليه وإلي ظروفه المعيشية الصعبة التي يواجهه وحده بالشوارع دون مأوي، وعلي الفور أمر بنقل الطفل إلي ديوان عام المحافظه واستدعاء المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي ووجه بسرعة إيداع الطفل إحدي دور الرعاية وتلبية كافة احتياجاته.



جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب وحيد قرقر والنائب طارق عبدالعزيز والنائب ثروت فتح الباب.



ووجه "مختار" لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع الكشف الطبي الشامل علي الطفل (تحاليل - فحوصات طبية كاملة رمد وباطنة وأنف وأذن وحنجرة وغيرها) وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له وتوفير ملابس جديدة له وجهاز محمول ومصروف يومي ومتابعته ورعايته.

كما وجه "المحافظ" لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ببحث إمكانية إعادة قيد الطالب مرة أخري بإحدي المدارس، وتوفير كافة سبل الدعم له لاستكمال تعليمه، لأن هذا حق أصيل من حقوقه الدولة تكفله له، مشددًا علي عدم ترك مثل هؤلاء الأطفال بالشوارع حتي لا يتم استغلالهم استغلالا سيئا يضر نفسه والمجتمع في المستقبل وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.