محافظ الدقهلية: صيانة 514 معدة بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اصطفاف الجرارات ومقطورات كسح مياه الأمطار والمعدات الهندسية لمراكز ومدن الشمال وهم ( الكردي - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطريه ) للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها والوقوف علي مدي استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الازمات والكوارث، وتشمل المعدات المشاركة اليوم في الاصطفاف ( جرارات ومقطورات كسح مياه ولودار وسيارات قلاب ).

جاء ذلك بحضور المهندس خالد جلال مدير عام الحملة الميكانيكية بالمحافظة، ورؤساء مراكز ومدن الكردي وميت سلسيل والجمالية والمنزلة والمطرية.

وأشار" المحافظ " إلي أنه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

وأوضح " مختار " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغت 1،171 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب وسيارات كسح مياه أمطار ومكنسيات وهما كالتالي ( 37 سيارة سوزوكي قلاب نصف طن - 222 سيارة حمولة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي شيفروليه - 71سيارة حمولة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس ومان وايفكو وفورد وهينو - 36سيارة حمولة 20 طن ماركة مرسيدس وسكانيا - 49 مكبس سعة ٢٠م٣ - ١٦م٣ - ٦م٣ ماركة هيونداي ومرسيدس وايفكو وميتسوبيشي - 51 سيارة كسح وشفط المياة سعة ١٠م٣ - ٤م٣ ماركة مرسيدس ومان وميتسوبيشي - 30 سيارة كهرباء ارتفاع 12 م و14م ماركة شيفروليه وميتسوبيشي - 141 لودر مفصلي وزاحف ماركة كاتربيلر وكوماتسو وبوب كات - 3 جريدر ماركة كاتربيلر وفولفو - عدد 2 ونش تيلسكوبي حمولة 40 طن و20 طن ماركة لبهير ألماني وأمريكي - 2 حفار دقاق 30 طن و14 طن ماركة دوسان - 17 مكنسة ماركة برودسون - 362 جرار بمقطورة ماركة بيلاروس وروماني - 148 مقطورة كسح وشفط المياة سعة 4م3 ).



مختار: صيانة514 معده عن طريق الهيئة الهندسية

أوضح " المحافظ " بأنه تم صيانة عدد 514 معده عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية لتصبح كافة معدات المحافظة علي اعلي قدرة من الكفاءة والجاهزية لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تقع.

وأكد " مختار " علي أن الدقهلية علي أتم استعداد لمجابهة الأزمات والكوارث بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات.

ووجه " المحافظ " خالص شكره وتقديره لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومديري الحملات الميكانيكية والسائقين علي هذا المظهر المشرف والاستعداد الكامل لمجابهة أي أزمات أو كوارث ومواصلة العمل ليل نهار وصيانة كافة المعدات الهندسية من أجل أن تكون الدقهلية علي أتم استعداد وأعلي جاهزية.