انهيار عقار مكون من 4 طوابق في المنصورة بالدقهلية

تسببت إزالة عقار في انهيار آخر مكون من 4 طوابق بمنطقه عزبة الشال في مدينة المنصورة وحدوث تصدعات بعقارين مجاورين.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بورد بلاغ بانهيار عقار بمنطقه حى شرق المنصورة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وفرض كردون امنى حول المنزل وقوة من قسم شرطة ثانى المنصورة.



وتبين انهيار منزل بعد إخلاء السكان بعزبة الشال بنطاق حى شرق المنصورة ولا توجد إصابات.

وبالفحص تبين أن العقار ليس له قرار ازالة اوترميم وان سبب الانهيار نتيجة ازالة عقار مجاور بعزبة الشال مدخل الدراسات أدت إلى شروح طوليه في عدد منزلين آخرين ملك كلامن – احد أيمن حمدي المتولى – احمد على الطفاوي بالاتصال والمتابعة مع رئاسة حى شرق أفاد بالمعانية عن الطبيعة بوجود شروح طوليه بالمنزلين وبدؤا بترميم المنزلين، وتم الخلاء السكان من العقارين وفصل جميع المرافق عن العقارين وتم استدعاء الإدارة الهندسية وعمل محضر بقسم ثانى المنصورة وعرض العقارات على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط.

انهيار عقار

انهيار عقار