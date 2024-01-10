الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

بالأسماء إصابة 5 أشخاص فى حريق منزل بكفر بدواى بالدقهلية

حريق منزل
حريق منزل

أصيب 5 أشخاص باختناق في محافظة الدقهلية إثر حريق شب بأحد المنازل بقرية كفر بدواى التابعة لمركز المنصورة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، والسيطرة على الحريق بعد الدفع بـ2 سيارة إطفاء.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بنشوب حريق بمنزل بكفر بدوي دائرة المركز

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية  وضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على  الحريق بعد الدفع بسيارتي إطفاء.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من ثلاثة أداور والحريق بشقة بالدور الثاني  ملك المواطن محمد رأفت أبو العنين، وتبين إصابة 5 مواطنين باختناق وهم: أحمد أشرف عبده، وسحر السيد على، وأحمد شكرى مدبولي، وعامر محمد جلال، وعبد الله فتحى عبده، وتم نقلهم إلى مستشفى شربين المركزى لتلقى العلاج اللازم. 

وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي أدى إلى احتراق محتويات المنزل وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية المنصورة شربين مستشفى شربين المركزي اصابه ٥ اشخاص باختناق

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يقتل 4 فلسطينيين فى مخيم المغازى

"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

"أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

عاجل.. شهداء وجرحى فى غارات لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم اليوم الأربعاء 10-1-2024

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا