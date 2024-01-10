معرض لمنتجات المنطقة الصناعية بجمصة والعصافرة بالمنصورة

قام د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأحد، بـ تفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالعصافرة وعقد لقاءً موسعًا بالمستثمرين لتقديم أوجه الدعم لهم وتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومنها حل مشكلة الكهرباء بالمنطقة من خلال زيادة القدرة الكهربائية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وشبكة الصرف الصحي بالمطنقة.

وتفقد مصنع تيك تكس لصناعة الملابس الجاهزة، ومصنع المتحدة للمراتب الاسفنجيه والمفروشات، ومصنع السلام لصناعة الأدوات الصحية، ومصنع الوسام للادوات الكهربائية.

جاء ذلك بحضور تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينيه بوزارة التجاره والصناعه، وعلاء عساسة رئيس جمعية المستثمرين بالعصافرة، والنائب أحمد الحديدي عضو مجلس النواب، والأستاذ عصام حجاج مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، ود.مصطفي عنان مدير المنطقة الصناعية بجمصة، وفنجراي حليس مدير المنطقة الاستثمارية بميت غمر وطارق الحمامحي مدير المنطقة الصناعية بالعصافرة والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية.

وأكد مختار أن الرئيس السيسي يولي توطين الصناعة المصرية وتطوير المناطق الصناعية ودعم المستثمرين اهتمامًا كبيرًا لزيادة معدل الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب لتكون مصر ضمن الدول الصناعية الكبري.

وأشار “مختار” إلى أن ما شاهدناه اليوم من منتجات صناعية متنوعه يدعوا الي الفخر بالصناعة المصرية والأيدي العاملة ويدل علي الطفرة الصناعية التي حدثت بمصر، مشيرًا إلي أن القيادة السياسية تقدم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

أوضح المحافظ بأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بوزارة الصناعة لتخطيط وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالعصافره علي مساحة 30 فدان تمهيدًا لطرحها علي المستثمرين وتطوير المنطقة القائمة بالتزامن مع إنشاء المنطقة الجديدة من أجل إتاحة فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة وجذب المزيد من المستثمرين بالإضافة إلي توفير فرص عمل للشباب.



ووجه مختار مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية الثلاث وإقامة معرض كبير بمدينة المنصوره يضم جميع منتجات المنطقة الصناعية بجمصة والعصافره والمنطقة الاستثمارية بميت غمر تحت شعار "صنع في مصر" لتعريف المواطنين بجميع المنتجات والصناعات المتاحه والتي يتم صناعتها بمصانع المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وهي تمثل نسبة كبيرة بديل عن المنتجات المستوردة بجودة عاليه.

وأوضح المحافظ بأننا سنعمل علي تسويق كافة منتجات المصانع بالدقهلية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة لتعريف المواطنين بهذه المنتجات ليكون هناك تواصل مباشر بين المصنعين والمستهلكين لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

جانب من التفقد بالمنطقة الصناعية بالعصافرة