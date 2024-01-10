الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معرض لمنتجات المنطقة الصناعية بجمصة والعصافرة بالمنصورة

جانب من التفقد بالمنطقة
جانب من التفقد بالمنطقة الصناعية بالعصافرة

قام د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأحد، بـ تفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالعصافرة وعقد لقاءً موسعًا بالمستثمرين لتقديم أوجه الدعم لهم وتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومنها حل مشكلة الكهرباء بالمنطقة من خلال زيادة القدرة الكهربائية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وشبكة الصرف الصحي بالمطنقة.

وتفقد مصنع تيك تكس لصناعة الملابس الجاهزة، ومصنع المتحدة للمراتب الاسفنجيه والمفروشات، ومصنع السلام لصناعة الأدوات الصحية، ومصنع الوسام للادوات الكهربائية.

جاء ذلك بحضور تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينيه بوزارة التجاره والصناعه، وعلاء عساسة رئيس جمعية المستثمرين بالعصافرة، والنائب أحمد الحديدي عضو مجلس النواب، والأستاذ عصام حجاج مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، ود.مصطفي عنان مدير المنطقة الصناعية بجمصة، وفنجراي حليس مدير المنطقة الاستثمارية بميت غمر وطارق الحمامحي مدير المنطقة الصناعية بالعصافرة  والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية.

وأكد مختار أن الرئيس السيسي يولي توطين الصناعة المصرية وتطوير المناطق الصناعية ودعم المستثمرين اهتمامًا كبيرًا لزيادة معدل الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب لتكون مصر ضمن الدول الصناعية الكبري.

وأشار “مختار” إلى أن ما شاهدناه اليوم من منتجات صناعية متنوعه يدعوا الي الفخر بالصناعة المصرية والأيدي العاملة ويدل علي الطفرة الصناعية التي حدثت بمصر، مشيرًا إلي أن القيادة السياسية تقدم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

أوضح المحافظ بأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بوزارة الصناعة لتخطيط وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالعصافره علي مساحة 30 فدان تمهيدًا لطرحها علي المستثمرين وتطوير المنطقة القائمة بالتزامن مع إنشاء المنطقة الجديدة من أجل إتاحة فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة وجذب المزيد من المستثمرين بالإضافة إلي توفير فرص عمل للشباب.
 

ووجه مختار مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية الثلاث وإقامة معرض كبير بمدينة المنصوره يضم جميع منتجات المنطقة الصناعية بجمصة والعصافره والمنطقة الاستثمارية بميت غمر تحت شعار "صنع في مصر" لتعريف المواطنين بجميع المنتجات والصناعات المتاحه والتي يتم صناعتها بمصانع المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وهي تمثل نسبة كبيرة بديل عن المنتجات المستوردة بجودة عاليه.

وأوضح المحافظ بأننا سنعمل علي تسويق كافة منتجات المصانع بالدقهلية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة لتعريف المواطنين بهذه المنتجات ليكون هناك تواصل مباشر بين المصنعين والمستهلكين لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

جانب من التفقد بالمنطقة الصناعية بالعصافرة
جانب من التفقد بالمنطقة الصناعية بالعصافرة
جانب من التفقد بالمنطقة الصناعية بالعصافرة
جانب من التفقد بالمنطقة الصناعية بالعصافرة
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية تفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالعصافره

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يأمر بالإخلاء الفورى لعقارين من السكان لوجود خطورة داهمة

محافظ الدقهلية: صيانة 514 معدة بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه

انهيار عقار مكون من 4 طوابق في المنصورة بالدقهلية

بالأسماء إصابة 5 أشخاص فى حريق منزل بكفر بدواى بالدقهلية

حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية عالية الخطورة بالمنصورة

محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالدقهلية

رئيس جامعة المنصورة يتابع معدلات إنجاز المنشآت الجديدة بقطاعى التَّعليم والمستشفيات

الأكثر قراءة

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

لا يفوتك هذا المساء| توقف العمل بمنظومة الخبز غدًا.. واليمين الإسرائيلى يتعمد استهداف الفلسطينيين

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا