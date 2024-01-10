الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يأمر بالإخلاء الفوري لعقارين من السكان لوجود خطورة داهمة

العقار المنهار
العقار المنهار

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة بسرعة التعامل الفوري مع شكوى عدد من المواطنين تم تقديمها إلى مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والطوارئ من حدوث شروخ بمنازلهم واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حرصا على حياتهم، من خلال القيام على الفور بمرافقة لجنة فنية وهندسية للتوجه لموقع العقارات المتضررة للمعاينة علي الطبيعة وتبين للجنة بالفعل وجود شروخ طولية بالعقارين احدهما دور أرضي و5 أدوار علوية  والآخر دور أرضي و3 أدوار علوية.

وأمر المحافظ، بالإخلاء الفوري من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعقارين من السكان لوجود خطورة داهمة، وأمر بعمل كردون امني حول المنطقة لتنفيذ الاخلاء ووجه باجراء المعاينة علي الطبيعة للعقارات المجاورة والتي اسفرت عن عرض 3 عقارات اخري مجاورة علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأوضح مختار، أن انهيار العقاريين المشار اليهما وقع عقب تنفيذ الاخلاء من السكان ولا توجد اي خسائر في الارواح، مشيرًا إلي انه جاري رفع الانقاض واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لازالة كافة مواطن الخطورة الداهمة بالمنطقة حرصا على سلامة وحياة السكان.

كما كلف المحافظ، الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأسر المتضررة بمبالغ مالية من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية لإيجاد سكن بديل لمدة 6 أشهر وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم.
 ووجه مختار، بصرف مساعدة عاجلة للأسر المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتسجيلهم على برنامج تكافل وكرامة وتلبية كافة مطالبهم.
كما وجه المحافظ، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فورية لها وإخلائها من المواطنين.

ومن جانبه، أوضح رئيس حي شرق المنصورة انه تم اعداد نماذج الخطورة الداهمة للعقارين المشار اليهما  وتم فصل المرافق وتنفيذ الاخلاء من السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حرصا حياة السكان بالمنطقة، كما تم تحرير نموذج لعقارين من العقارات الثلاثة المعروضة علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط  بالترميم والتدعيم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في هذا الشأن.


جدير بالذكر أنه قد توجهت لجنه الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي والاداره الاجتماعيه الي موقع انهيار العقارين وتبين انهيار عدد 2 مبنى ( المبنى الاول مكون من دور ارضى وخمس طوابق – المبنى الثانى مكون من دور ارضى وثلاث طوابق ) بالاضافه الى وجود اضرار بمبنى ملاصق تم اخلائه وبه اضرار فى الممتلكات بغرفه المطبخ، وبلغ عدد الاسر المتضرره من الانهيار 9 أسر بإجمالي 26 فرد، وتم نقل احدي المواطنات من متضررى الانهيار للاقامه بمركز حمايه واستضافه المرأه التابع لمديريه التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس حي شرق المنصورة المنصورة الدقهلية

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