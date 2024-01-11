الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية فى الدقهلية للتحقيق

ايمن مختار
ايمن مختار

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق، وذلك بناءً على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المطرية والمنزلة وطلخا وجمصة، من بينهم مسئولو وحدات خدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية وأثناء حملات المرور والتفتيش. 

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير التي أعدها الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من الوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المُشار إليها تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، بإشراف اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كل المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

تفاصيل الحملة

وأوضحت التقارير أن الذين تمت إحالتهم للتحقيق عدد 72 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقرى المواجد والستياتة والعامرة والفروسات وكفر حجاج بمركز المنزلة ووحدة طب الأسرة بالمطرية والوحدات الصحية بمنشأة البدوي وكفر الخوارزم وميت الكرما مركز طلخا ومستشفى جمصة المركزي، كما يشمل التحقيق عدد 11 من العاملين بمراكز شباب كفر الخوارزم وميت الكرما مركز طلخا ومركز شباب ميت خضير مركز المنزلة ونادي اتحاد ومركز شباب المنزلة وأيضًا إحالة عدد 8 من العاملين بالإدارة البيطرية بالمطرية.

وكلَّف محافظ الدقهلية كلًا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب والانصراف وترك العمل بدون إذن رسمي، وكذا مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية وأثناء حملات التفتيش والمرور، وذلك وفقًا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المُشار إليه.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حملة المرور والتفتيش الميدانى طلخا

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