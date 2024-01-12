الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب في حادث موتوسيكل بالدقهلية

جثه
جثه

لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، مصرعه حال قيادته موتوسيكل بالطريق الفرعي الواصل بين "شربين قرية السعدية" بنطاق مركز شربين واختلال مقود القيادة بيده وانقلابها على جانب الطريق.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول "عبد الرحمن.ج.أ.م"، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم قرية السعدية دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء حادث طريق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، وبالفحص وسؤال والد الطفل "39 عامًا"، عامل ومقيم بذات القرية قرر حال قيادة نجله دراجة نارية "موتوسيكل"، بدون لوحات معدنية وسيره على الطريق الفرعي "شربين- السعدية"، وأمام القرية محل إقامتهما اختل مقود القيادة بيده مما أدى الى انقلابها على جانب الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك. 

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قريه السعديه شربين مدير أمن الدقهلية الدقهلية مصرع طالب

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