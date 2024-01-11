"صحة الدقهلية" تنظم دورة تدريبية عن التسجيل الطبى لحالات الاستقبال والطوارئ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، دورة تدريبية بعنوان "التسجيل الطبى والتعامل مع حالات الاستقبال والطوارئ"، بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبالتنسيق بين إداراتى التمريض والرعاية الحرجة تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى.

شارك بالندوة نحو 31 متدربة من أفراد هيئة التمريض العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العلاجية (مشرفات أقسام الاستقبال ).

واستمرت الدورة على مدار ثلاثة أيام وحاضر بها كل من الدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة والدكتورة بسمة شوكت مسئول الحضانات وعنايات الأطفال وأميمة صبحى مدير إدارة التمريض.

جانب من الدوره التدريبيه

جانب من الدوره التدريبيه