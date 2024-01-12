مصرع شخصين وإصابة آخر فى حريق سيارة مواد بترولية بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما بمحافظة الدقهلية، وتفحمت جثتهما، وأصيب شخص آخر، إثر حادث اشتعال النيران فى سيارة مواد بترولية أعلى كوبرى سندوب فى المنصورة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، والمصاب إلى مستشفى المنصورة العام.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة باشتعال النيران بسيارة جامبو محملة بمواد بترولية أعلى كوبري سندوب العلوي أمام المستشفى العسكرى.

وانتقل على الفور ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اشتعال النيران فى سيارة جامبو تحمل أرقام «د ن و3647» تابعة لشركة بترول شاوة محملة بمواد بترولية بنزين. وجرى السيطرة على الحريق حيث تبين تفحم جثتين بداخل السيارة وبالكشف عن هويتهما تبين أن الجثث لكل من «محمد منصور جمعة 65 عامًا، ومقيم فى تمى الآمديد، وجمعة إبراهيم جمعة 55 عامًا ومقيم قرية الدنابيق مركز المنصورة، وإصابة محمد مصطفى محمد 36، ومقيم بميت غمر»، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، ونقل المصاب إلى مستشفى المنصورة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى إزالة آثار الحريق وفتح الطريق وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار بالدقهلية



في سياق آخر، لقيت ربة منزل مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار بمحطة قطارات ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النقل والمواصلات بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار داخل محطة قطارات ميت غمر.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان "هدية عبدالله سيد"، 35 عامًا، ربة منزل، ودهسها القطار بعد انزلاق قدميها. جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.