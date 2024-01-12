كشف غموض العثور على طفل لقيط بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، من كشف ملابسات بلاغ موظف بالمعاش بقرية منشأة النصر التابعة للمركز بالعثور على طفل لقيط "حديث الولادة" بجوار الوحدة الصحية بالقرية ليتبين قيام والدة الطفل الإتفاق مع المبلغ على تحرير البلاغ بعدما حملت سفاحًا من أحد الأشخاص وافتعال واقعة العثور على الطفل لتقنين إجراءاته.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بالعثور على طفل لقيط "حديث الولادة" عمر ثلاثة أيام تقريبًا والحبل السري مربوط بجوار الوحدة الصحية بالقرية محل إقامته، ملفوف في قطعة قماش بيضاء والحالة الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وجرى إيداعه مستشفى شربين العام "قسم الحضانة لتقديم الرعاية الصحية له".

وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، لتحديد أسرة الطفل، وتمكن فريق البحث من الوصول إلى والدته، وبتقنين الإجراءات، جرى ضبطها، وبمواجهتها، أقرَّت بأن الطفل نجلها وأنها حملت سفاحًا من أحد الأشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.