طلاب "أولى ثانوي" بمحافظة الجيزة يؤدون امتحان مادة الرياضيات اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، بمحافظة الجيزة، اليوم، امتحان مادة الرياضيات، بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

تعليمات المديرية للطلاب

وجاءت تعليمات المديريات التعليمية، لطلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، كالتالي:

ـ ضرورة تواجد الطلاب في المدارس الساعة الثامنة والنصف صباحا قبل انطلاق الامتحانات في التاسعة صباحًا.

ـ عدم إحضار الهاتف المحمول "الموبايل" مفتوحا أو مغلقا أو الساعة الخاصة به إلى المدرسة.

ـ عدم اصطحاب الكتب والمذكرات، وأي متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل لجان الامتحان.

ـ عدم التأخر عن مواعيد بداية الامتحان، ويمنع المخالف من دخول الامتحانات.

ـ ضرورة تدوين بيانات الطالب على الشريط المعد لذلك فقط الملصق بكراسة الإجابة وبيانات المادة وتاريخ الامتحان.

ـ الالتزام بالزى الرسمى المدرسى، ولن يسمح بدخول أى طالبة أو طالب مخالف للزى المدرسى.

ـ الالتزام بالهدوء التام داخل اللجان، وعدم التسبب فى أى مخالفات تعطل سير الامتحان.

- عدم الغش أو محاولة الغش، وفي حالة حدوث ذلك سيتم عمل محضر لإثبات حالة الغش، وسيتم تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

ـ ضرورة التأكد من اصطحاب أدوات الكتابة والآلات الحاسبة الخاصة بالطالبة، ولن يسمح بتبادلها بين الطلاب.

ـ عدم التغيب عن الامتحانات إلا بتقرير طبي معتمد.

ـ ضرورة التأكد من شحن بطارية جهاز التابلت بنسبة 100%، حتى لا يفصل أثناء أداء الامتحان الإلكترونى.

ـ عدم خروج الطالب من منصة الامتحان الإلكترونى قبل الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة.

ـ عدم خروج الطالب من شاشة أو منصة الامتحان للانتقال إلى تطبيق آخر على التابلت، لأن الخروج من منصة الامتحان قبل الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة سوف يعرض الطالب لمشكلة عدم العودة للامتحان مرة أخرى.

ـ عدم الخروج من قاعة الامتحان إلا عند انتهاء الوقت المحدد للامتحان وبإذن رئيس لجنة الامتحانات.

ـ عند الخروج من اللجنة تتم مغادرة المدرسة فورًا، وعدم التواجد في طرقات ومداخل المدرسة.