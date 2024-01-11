الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تعليم القاهرة: انتظام امتحانات النقل بالمدارس للفصل الدراسى الأول للعام 2023/ 2024

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، انتظام سير امتحانات الصف الأول الإعدادي، حيث تفقد لجان مدرسة (الشهيد سعيد حمدى سعيد) التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان اليوم فى الفترة الأولى مادة الدراسات الاجتماعية والفترة الثانية مادة الهندسة.

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وكان في استقباله أمل الهوارى مدير عام إدارة مصر الجديدة وسالى إبراهيم مديرة المدرسة.

كما تفقد لجنة الدمج داخل المدرسة وأشاد بالانضباط والالتزام.

وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنتظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، سواء الطالب أو الملاحظ.

ووجه مديرى عموم الإدارات بالمرور اليومى على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات وذلك للوقوف على جميع المشكلات وحلها.

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كما وجه مدير المديرية، بمراعاة الدقة التامة فى تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

في سياق آخر، بدأت المدارس الثانوي، تستعد لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، بعد إعلان المدارس أرقام جلوس الطلاب.

وقامت المدارس بتحديث منصة الامتحان على أجهزة التابلت، والتأكد من أن منصة المدرسة تعمل لعقد الامتحان الإلكترونى الذى يمثل 85% من أسئلة كل مادة.

وانتهت الإدارات التعليمية من وضع أسئلة الامتحان وتم رفعها على المنصة الإلكترونية، كما تمت طباعة أسئلة الامتحان الورقى والذى يتم للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت فى الصف الأول الثانوي العام، إضافة إلى الأسئلة المقالية للصف الثانى الثانوى والتى تمثل 15% وتعقد ورقيًا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطأ يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات.
https://moe-register.emis.gov.eg/

طلاب الصف الأول الإعدادي محافظة القاهرة الدراسات الاجتماعية مادة الهندسة المدارس أجهزة التابلت منصة الامتحان

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