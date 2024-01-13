امتحانات أبناؤنا في الخارج.. أسهل طريقة لرفع الامتحان على المنصة

أعلن مسئولون الجروب الرسمى لطلاب “أبناونا في الخارج” عن أسهل طريقه لحل الامتحانات ورفعها من الكمبيوتر وذلك بالتزامن مع أول أيام الامتحانات اليوم السبت.

وأعلن المسئولون بالجروب الرسمي لهم على “فيسبوك”: “يتم تحميل الامتحان من رابط تحميل الامتحانات على سطح المكتب للكمبيوتر pdf ثم تفتح الملف ستجد على يسار الصفحة فوق أيقونات تختار أيقونة حرف A منها نختار أول أيقونة لكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس في كل صفحة، ثم من نفس ايقونه A نختار علامة صح حتى نضعها أمام كل إجابه صحيحة، ثم بعد انتهاء الإجابات كلة نعمل حفظ لملف الإجابات دى ثم ندخل على رابط تحميل ملفات الإجابة بصفحة ولي الأمر هييظهر كل طالب لك واسمه والمادة وتحميل الملف تحمله وتضغط على إرسال”.

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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل حل امتحانات أبناؤنا في الخارج والتي جاءت تفاصيلها كالتالي