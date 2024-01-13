امتحانات أبناؤنا في الخارج.. أسهل طريقة لرفع الامتحان على المنصة
أعلن مسئولون الجروب الرسمى لطلاب “أبناونا في الخارج” عن أسهل طريقه لحل الامتحانات ورفعها من الكمبيوتر وذلك بالتزامن مع أول أيام الامتحانات اليوم السبت.
وأعلن المسئولون بالجروب الرسمي لهم على “فيسبوك”: “يتم تحميل الامتحان من رابط تحميل الامتحانات على سطح المكتب للكمبيوتر pdf ثم تفتح الملف ستجد على يسار الصفحة فوق أيقونات تختار أيقونة حرف A منها نختار أول أيقونة لكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس في كل صفحة، ثم من نفس ايقونه A نختار علامة صح حتى نضعها أمام كل إجابه صحيحة، ثم بعد انتهاء الإجابات كلة نعمل حفظ لملف الإجابات دى ثم ندخل على رابط تحميل ملفات الإجابة بصفحة ولي الأمر هييظهر كل طالب لك واسمه والمادة وتحميل الملف تحمله وتضغط على إرسال”.
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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل حل امتحانات أبناؤنا في الخارج والتي جاءت تفاصيلها كالتالي
- سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط:- (https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews)، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لإمتحانات الفصل الدراسى الأول (2023 / 2024).
- الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحه بشكل جيد.
- الإجابة ستكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.
- يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة في الجزء الأعلى من ورقة الإمتحان والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس).
- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg)، وباستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.