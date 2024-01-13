السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بالأرقام.. تفنيد أكذوبة غلق معبر رفح بين مصر وغزة

معبر رفح
معبر رفح

تكرر إسرائيل بين الحين والآخر ادعاءاتها بشأن إغلاق معبر رفح البري على الحدود بين مصر وقطاع غزة المحاصر، في محاولة للتنصل من مسئولية عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعًا قاسية نتيجة الحرب الإسرائيلية.

وردًا على تلك الأكاذيب، أكدت مصر مرارًا وتكرارًا، على كل المستويات المعنية بالأمر، أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري بشكل كامل لعبور الأفراد والمصابين وإدخال المساعدات.

وخلال الـ95 يومًا الماضية، دخل إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، 7 آلاف طن أدوية ومستلزمات طبية، و4.5 ألف طن وقود، و50 ألف طن مواد غذائية.

وشملت المساعدات التي دخلت غزة أيضًا، 20 ألف طن مياه و12 ألف طن خيام ومواد إعاشة و88 سيارة إسعاف.

واستقبلت مصر 1210 مصابين و1085 مرافقًا لهم، كما تم عبور 23 ألف فرد فلسطيني مزدوجي الجنسية، و2623 مصريًا عالقين بالقطاع.

معبر رفح قطاع غزة الحرب الإسرائيلية المساعدات

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