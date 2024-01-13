صناعة المعلومات: مصر مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية كبيرة وافتتاح المصانع الجديدة بشرة خير

قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجياالمعلومات إن الحكومة نفذت العديد من الإجراءات التحفيزية؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ونجحت الدولة في إقرار محفزات وإعفاءات كبيرة جذب استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار خلال عام 2022 متوقعًا أن يصل حجم الاستثمارات إلى 12 مليار دولار خلال عام 2023.

مصر جاذبة للاستثمارات الاجنبية

وأشار رئيس الغرفة في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة خلال عام 2024، بفضل الإصلاحات التي تمت مشترطا حدوث هدنة واستعادة المنطقة العربية هدوئها وإنهاء الحرب على قطاع غزة والتي أثرت سلبًا على توجهات الاستثمار العالمي بمنطقة الشرق الأوسط في ظل هذه التوترات الجيوسياسية.

وأضاف رئيس الغرفة أن تغير نظرة الحكومة تجاه المستثمرين فتح شهية بعض الشركات العالمية للتواجد في مصر وضخ استثمارات، وخاصة المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس ومن أبرزها مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، موضحًا أن انخفاض حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى توجه جزء من هذه الاستثمارات إلى مصر بعد إنهاء الحرب على غزة.

افتتاح مجوعة من المصانع يوفر فرص عمل للشباب

وتابع أن افتتاح رئيس الوزراء لمجموعة من المصانع في المحافظات وبالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس تؤكد أهمية أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث إن هذه المصانع ستوفر مزيدًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.

وأوضح أن الغرفة تخطط لعمل جولات خارجية خلال الفترة المقبلة وخاصة السوق الإفريقية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لفتح أسواق بديلة في هذا السوق الواعد، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت بوابة العبور إلى إفريقيا أمام الشركات العالمية.

وتابع أن الغرفة تستهدف عقد جلسات للتوعية بأهمية التكنولوجيا مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن تعميم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي تؤدي إلى زيادة حجم سوق التكنولوجيا محليًا وعالميًا.