السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

وزير الاتصالات يزور أسيوط لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية.. غدًا

عمرو طلعت
عمرو طلعت

يجري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيارة تفقدية إلى محافظة أسيوط  غدًا الأحد يرافقه فيها اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وعدد من قيادات وزارة الاتصالات والبريد .

زيارة تفقدية لوزير الاتصالات لمحافظ أسيوط 

ومن المقرر أن يقوم الوزير والوفد المرافق له، بافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية بالمحافظة منها تطوير مجموعة من مكاتب البريد والسنترالات وافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة.

وقال وزير الاتصالات إن الزيارة ستشهد افتتاح عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الاعمال حيث أن أسيوط عاصمة الصعيد اصبحت جاذبة للاستثمارات بعد توافر الكوادر البشرية المتميزة  مشيرا الي ان الزيارة تاتي في اطار متابعة مشروعات مصر الرقمية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية.

تنمية مهارات شباب الصعيد 

وأضاف  الوزير في تصريحات خاصة لـ " الدستور" ان هناك اهتمام كبير بتنمية مهارات شباب الصعيد وتوفير فرص عمل لهم في محافظاتهم  واتاحة جميع مقومات النجاح للافكار الناشئة و ريادة الاعمال وتوفير بيئة حاضة لهذه المشروعات بهدف خلق مجتمع رقمي في هذه المحافظات مشيرا الي ان اسيوط  تمتلك جميع المقومات وتم تشيد منطقة تكنولوجية متكاملة فيها ساهمت في تنمية رقمية للمدينة.

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وأكد الوزير أن  الزيارة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين  في إطار تعميم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة الخدمات الحكومية بالمحافظة.

تعميم منظومة التحول الرقمي بالمحافظة

ومن المقرر حضور الافتتاحات قيادات وزارة الاتصالات وعدد من نواب الوزبر والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ورئيس هيئة البريد المصري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية لمحافظة أسيوط .

وتابع الوزير أن الزيارة ستشهد توقيغ مجموعة من برتوكولات التعاون مع محافظة اسيوط لمشروعات الرقمنة والتحول الرقمي والتدريب والتاهيل للشباب علي ادوات تكنولوجبا المعلومات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي .

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات محافظة أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وزارة الاتصالات

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