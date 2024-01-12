انجازات الاتصالات| مد 267 قرية بكابلات الألياف الضوئية وإنشاء وتطوير1367 برج محمول بحياة كريمة
استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2023 وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها "مصر الرقمية" والتى تغطى كافة مناحى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن العديد من محاور العمل بهدف تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمى للمواطنين، إلى جانب العمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة الصادرات الرقمية الأمر الذى يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023:-
مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى "حياة كريمة"
فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى؛ فلقد تم التالى:-
- مد 267 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى؛ ليصل الإجمالى إلى 344 قرية بالمرحلة الأولى بإجمالى 686 ألف منزل، و2000 مبنى خدمات حكومية.
- إنشاء وتطوير1367 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة.
- إنشاء وتطوير 159 مكتب بريد ليصل إجمالى عدد مكاتب البريد المطورة نحو 1232 مكتب بريد بالمرحلة الأولى من حياة كريمة تشمل 332 مكتب بمجمعات الخدمات الحكومية. كما تم تحقيق أكثر من 90% نسب إنجاز فى تطوير مكاتب البريد بكافة مراحل مبادرة حياة كريمة.
- التثقيف الرقمى وتنمية المهارات الرقمية لنحو 42861 مواطنا ليصل الإجمالى إلى 77821 مواطنًا، كما تم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعيًا داخل القرى المستهدفة للمساهمة فى نشر الوعى الرقمى حيث تم تدريب 2040 مواطنا ليصل إجمالى المتدربين إلى 2801 مواطنًا من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة والواعظين من وزارة الأوقاف والمُيسرات من المجلس القومى للمرأة. كذلك تم الانتهاء من تأهيل 4158 مواطنا ليصل إجمالى المتدربين إلى 7493 شخص من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات "حياة كريمة.
التنمية المجتمعية الرقمية وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع دامج لكافة فئاته
- بلغ إجمالى عدد المتدربين من قبل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية قرابة 25 ألف متدرب من خلال مبادرة قدوة تك، ومراكز الاستدامة الرقمية، والتعلم الإلكترونى، ومبادرة المواطنة الرقمية.
- بلغ عدد المستفيدين من خدمات التشخيص عن بُعد أكثر من 85 ألف مواطن بالإضافة إلى تركيب وتشغيل 45 وحدة تشخيص عن بُعد ليصل الإجمالى إلى 195 وحدة تشخيص عن بُعد بالمحافظات وذلك ضمن المشروع الذى يستهدف ربط الوحدات الصحية تكنولوجيا فى المناطق الفقيرة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية.
- بلغ عدد زيارات موقع كنانة أونلاين (بوابات المعرفة المجتمعية) 4 مليون زيارة خلال العام.
- تسجيل ما يقرب من 400 شخص من الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوى الاعاقة فى قاعدة بيانات موقع الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة من أجل التوظيف ليصل الإجمالى إلى 900 شخص. بالإضافة إلى تسجيل 15 شركة محلية وعالمية على الموقع ليصل إجمالى عدد الشركات المسجلة على الموقع إلى 120 شركة. وكانت الوزارة قد أطلقت الموقع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة ليتم من خلاله التشبيك بين الشركات والباحثين عن العمل من الأشخاص ذوى الإعاقة والمؤسسات المقدمة لخدمات التأهيل والتدريب والتوظيف.
- إطلاق منصة للتعلّم الإلكترونى بالتعاون مع محافظة أسوان ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف دعم طلاب الصف الرابع الابتدائى بالمحافظة وذلك فى إطار مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة.
- توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بنها بشأن دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى منظومة التعليم الجامعى والدعم الفنى وتبادل الخبرات فى مجال البحث والتطوير وريادة الاعمال فى مجال التكنولوجيات المساعدة.
- بحضور رئيس مجلس الوزراء، تم توقيع مذكرة شراكة بين 10 جهات من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التعاون المُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات فى مصر خاصة الذين يعانون من صعوبة قراءة النص المطبوع بما فى ذلك الأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية وصعوبات التعلم. وذلك بتقنية النظام الرقمى للمعلومات (DAISY) بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" لتنفيذ المشروع.