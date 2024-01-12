الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انجازات الاتصالات| تدريب 63.5 متدرب من العاملين والقيادات بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة

الاتصالات
الاتصالات

استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2023 وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها "مصر الرقمية" والتى تغطى كافة مناحى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن العديد من محاور العمل بهدف تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمى للمواطنين، إلى جانب العمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة الصادرات الرقمية الأمر الذى يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023:-

"الاتصالات": ارتفاع مكاتب البريد إلى 4495 مكتبًا بنهاية أكتوبر الماضى

التطوير المؤسسى

 

  • بناء القدرات الرقمية لعدد 63594 من العاملين والقيادات بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصل إجمالى عدد المتدربين إلى 77584 متدرب.
  • بناء القدرات الرقمية لعدد 17813 من العاملين والقيادات بالمحافظات والدواوين والجهات التابعة على المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية اللازمة ليصل إجمالى عدد المتدربين إلى 26400 متدرب.
  • تنفيذ خطة متكاملة لتقديم الدعم الفنى للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، وتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية لعدد 7572 من العاملين فى الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية ليصل الإجمالى إلى 9579 متدرب، وعدد 616 من العاملين بالمحافظات والدواوين والجهات التابعة ليصل الإجمالى إلى 2198 متدرب.
  • دعم التطوير المؤسسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات مصر من خلال تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد 1161 متدرب ليصل الإجمالى إلى 3372 من العاملين بالمنظومة.
  • دعم التطوير المؤسسى لمنظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لأكثر من 8300 متدرب ليصل الإجمالى إلى 13493 من الجهات المسئولة عن تحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون ومنها؛ وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم على اختلاف درجاتها، بما يساهم فى تقديم خدمات التقاضى بأسرع وقت وبأقل جهد.
  • تعزيز الوعى الرقمى وتنمية القدرات الرقمية للمواطنين لدعم الشمول الرقمى والمالى لأكثر من 67 ألف مواطن ليصل الإجمالى إلى أكثر من 104 ألف مواطنًا ضمن مبادرات التطوير المؤسسى الرقمى بمحافظات مصر.
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