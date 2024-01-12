انجازات الاتصالات | 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى
استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2023 وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها "مصر الرقمية" والتى تغطى كافة مناحى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن العديد من محاور العمل بهدف تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمى للمواطنين، إلى جانب العمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة الصادرات الرقمية الأمر الذى يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023:-
دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة
- إنشاء ٩ مراكز إبداع مصر الرقمية فى محافظات الجيزة، وبنى سويف، والوادى الجديد، والإسكندرية، ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشمال سيناء، وبورسعيد، والفيوم، والقليوبية ليصل الإجمالى إلى 20 مركزا وذلك ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة لتهيئة المناخ الداعم للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتنمية مهارات الشباب بمختلف المحافظات وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وشملت أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية احتضان 164 شركة ناشئة، وتدريب 14690 متدرب ومستفيد من برامج ريادة الأعمال، ودعم نحو 6369 مهنى مستقل.
بناء القدرات الرقمية
- فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار فى بناء القدرات الرقمية تم زيادة ميزانية التدريب وأعداد المتدربين لترتفع إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. وتتضمن استراتيجية الوزارة لبناء القدرات إطلاق برامج ومبادرات تستهدف كافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية وخلفياتهم الأكاديمية لتوفير فرص عمل متميزة للشباب تتواكب مع متطلبات العصر الرقمى، واعداد قاعدة عريضة من الكوادر القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية وتعزيز قدرات مصر التنافسية فى مجال صناعة التعهيد.
- إطلاق مبادرات أجيال مصر الرقمية لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان لمختلف المراحل العمرية بدءا من الصف الرابع الإبتدائى وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى. ويتم تنفيذ المبادرات بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشمل أربع مبادرات وهى:
1- مبادرة براعم مصر الرقمية التى تم إطلاقها فى عام 2023 بهدف تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى.
2- مبادرة أشبال مصر الرقمية التى تستهدف تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس فى الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى.
3- مبادرة رواد مصر الرقمية التى تم إطلاقها فى 2023 وتهدف إلى تنمية الريادة التكنولوجية فى التقنيات الحديثة لدى طلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات.
4- مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين فى تخصصات محددة ويتم التدريب فيها من خلال برنامجين أساسين هما برنامج ذوى الخبرة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية لمنح الملتحقين به درجة الماجستير، والبرنامج الاحترافى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع المنصات التعليمية العالمية والجامعات الدولية لتنمية المهارات فى أحدث التخصصات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج متكامل يشمل تدريب عملى معتمد من شركات عالمية ومحلية وبرنامج لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية.
ويستفيد من مبادرات أجيال مصر الرقمية حتى الآن نحو 60 ألف متدرب.
- وفى ضوء تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية؛ فقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة محلية وعالمية لبناء القدرات الرقمية للملتحقين بهذه المبادرات.
- تخريج 7 دفعات فى مختلف التخصصات التى تقدمها مبادرة بُناة مصر الرقمية؛ حيث تم منح درجة الماجستير المهنى لعدد 257 طالب فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبرانى بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتان، وكولدج كورك الأيرلندية، وجامعة سينز الماليزية. ليصل إجمالى خريجى المبادرة نحو 369 خريج.
- تم إنشاء 5 مدارس جديدة من مدارس weللتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القليوبية، وأسيوط، وقنا، والبحيرة، وجنوب سيناء ليصبح إجمالى عدد مدارس WEإلى 12 مدرسة بالمحافظات فى إطار خطة تستهدف إنشاء مدرسة we بكل محافظة. وتتولى الشركة المصرية للاتصالات WEأعمال الإشراف على إدارة وتشغيل المدارس التى تعد أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتستهدف هذه المدارس إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
- بلغ عدد المتدربين المستفيدين من المحتوى التدريبى عبر المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكترونى "مهارة تك" نحو أكثر من 79 ألف متدرب ليصل إجمالى المتدربين عبر المنصة إلى أكثر من نصف مليون متدرب. كذلك تم إطلاق أكاديمية الأمن السيبرانى على المنصة والتى تقدم مجموعة واسعة من الدورات ومسارات التعلم المجانية فى هذا المجال تناسب جميع المستويات؛ بدءًا من دورات التوعية المجتمعية لفهم معلومات الأمان الأساسية للإنترنت، ودورات التوعية للنشء والتى تحتوى على أساسيات حماية الطفل على الإنترنت، ودورات المستوى التأسيسى فى الأمن السيبرانى. كما تم إطلاق خدمة محتوى متخصص فى الذكاء الاصطناعى يتكون من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية على المنصة فى مجال الذكاء الاصطناعى وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء مثل AI.Singapore و Coursat.aiوالتى تناسب جميع الأعمار والمستويات التى تتراوح من تدريب النشء ومرورًا بالوعى المجتمعى للجميع حتى مستوى الدورات المتقدمة ومسارات التعلم للمحترفين.
- إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية الاحترافية المتقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية بهدف تأهيل الشباب فى مجالات تكنولوجيا المستقبل من خلال منح تدريبية فى مجالات الحوسبة السحابية وهندسة نظم المعلومات المتكاملة وعلوم البيانات ولغة java وتحليل الأعمال.
- توقيع اتفاقية تعاون وشراكة علمية بين كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية وكلية "تلفر"Telferلإدارة الأعمال التابعة لجامعة أوتاوا الكندية لدعم التعاون الأكاديمى وتبادل الخبرات فى مجال البحوث العلمية، ومنح شهادة مزدوجة من كلية «تلفر» بجامعة أوتاوا وكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية.
- تم تنظيم أكثر من محفل للتوظيف لتوفير فرص عمل متميزة لخريجى مبادرات الوزارة والجهات التابعة لها؛ ومنها ملتقى توظيف لخريجى برامج معهد تكنولوجيا المعلومات فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات بمشاركة 60 شركة محلية وعالمية تم خلاله طرح 1800 فرصة عمل، وملتقى توظيف لخريجى مبادرة بُناة مصر الرقمية بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية وبنوك تم خلاله طرح 450 فرصة عمل، وملتقى توظيف خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.