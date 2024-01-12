315 مليار جنيه إيرادات قطاع الاتصالات خلال 2022/ 2023 بنمو 75%

استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2023 وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها "مصر الرقمية" والتى تغطى كل مناحى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن العديد من محاور العمل بهدف تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية جيدة بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمى للمواطنين، إلى جانب العمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة الصادرات الرقمية الأمر الذى يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023:-

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022 /2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.

جاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023"، صعودًا من المركز 11 خلال عام واحد، وذلك وفقا لتقرير شركة ريان للاستشارات الاستراتيجية؛ وهو الأمر الذى يعكس نمو ونضج هذه الصناعة فى مصر، ويعزز من مكانتها بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية فى صناعة التعهيد.

تقدم مصر 16 مركزا فى مؤشر الاتصال العالمى الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر فى 2023 والذى يقيس اتصال المحمول بالإنترنت فى الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر فى فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز 79 مقارنة بالمركز 95 فى العام الذى يسبقه.

تصدرت مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الإفريقية وذلك بمتوسط سرعة 64.5 ميجابت/ ثانية فى شهر نوفمبر الماضى وذلك وفقا للتقرير الصادر من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

تقدم مصر ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولى للاتصالات إلى المستوى الخامس "المتقدم"، وهو المستوى الأعلى عالميا والمعنى بمدى تطور التنظيم التشاركى فى مجال الاتصالات.

صعود مصر 28 مركزا فى مؤشر الأداء التنظيمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات لتصل إلى المركز 53 صعودا من المركز 81 فى 2021 من بين 192 دولة.

تقدم ترتيب مصر 3 مراكز فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى الصادر من مجموعة أكسفورد لتصل إلى المركز 62 مقارنة بالمركز 65 عن عام 2022.

تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين