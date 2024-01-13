وزير الاتصالات لـ"الدستور": ميكنة خدمات الاستثمار ضمن أولوياتنا فى 2024

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن ملف ميكنة خدمات الاستثمار ضمن أولوياتنا خلال عام 2024 بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى الانتهاء من ملف تأسيس الشركات افتراضيًا، والذي يتيح للمستثمرين إنشاء وتأسيس شركات دون مقر، عن طريق الأون لاين.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة مشتركة مع هيئة الاستثمار لميكنة جميع الخدمات الخاصة بالمستثمرين، ومن المقرر إتاحتها على منصة مصر الرقمية وبوابة هيئة الاستثمار خلال منتصف العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى 80 خدمة جديدة بهدف التيسير على المستثمرين، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الوزير أن عام 2024 سيشهد استكمال ملفات كثيرة تنفذها الوزارة أبرزها ملف التدريب وبناء القدرات البشرية للشباب وخريجي الجامعات، موضحًا أنه ستتم زيادة عدد المتدريبين خلال العام الحالي، وافتتاح عدد من المدارس التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات "وي"، والاهتمام بمبادرة "أشبال مصر" الرقمية ومبادرة "قدوة تك" للعمل الحر.

ونوهت بأن الوزارة تقوم باستكمال مد كابلات الألياف الضوئية في محافظات مصر بدلًا من الكابلات النحاسية، حيث إن الوزارة خصصت 150 مليار جنيه، لتنفيذ هذه الخطة بهدف نشر خدمات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة ADSL بجودة عالية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ضمن أولويات الوزارة، وأن المستهدف توفير الإنترنت المنزلي لنحو 3 ملايين منزل بالريف.

وأشار إلى أن الوزارة تستكمل العمل على زيادة الصادرات الرقمية لمصر، من خلال تنمية صناعة التعهيد، حيث إن حجم الصادرات ارتفع بنسبة 26% خلال العام الماضي، متوقعًا نموًا كبيرًا في صادرات صناعة التعهيد بعد توقيع 34 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية ومحلية.

وقال إن الوزارة تستهدف استكمال مشروعات "حياة كريمة" ونشر خدمات الحكومة الإلكترونية في محافظات مصر، وتوفير فرص عمل للشباب وإتاحة خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية وبمكاتب البريد.