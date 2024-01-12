انجازات الاتصالات |مصر تحصد مجموعة من الجوائز الريادية والتميز على الصعيدين الإقليمى والدولى
استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2023 وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها "مصر الرقمية" والتى تغطى كافة مناحى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن العديد من محاور العمل بهدف تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمى للمواطنين، إلى جانب العمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة الصادرات الرقمية الأمر الذى يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023:-
تعزيز التعاون الدولى وحصد مجموعة من الجوائز الريادية
- استضافت مصر المؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات GSR-23 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
- ترأست مصر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى اعتمد الاستراتيجية الرقمية العربية والتى جاءت محاورها متسقة مع أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأهداف التنمية المستدامة وتشمل البنية التحتية والبيئة القانونية، والاقتصاد الرقمى والتوظيف والتجارة، والتحول الرقمى وسياسات الادماج الاجتماعى، والسياسات الثقافية والإعلامية.
- تعزيز التعاون مع عدد من الدول الآسيوية، والأوروبية، والعربية والأفريقية ومن الأمريكتين فى مجالات الاقتصاد الرقمى، والتحول الرقمى، والتعهيد، والتصنيع الإلكترونى، وبناء القدرات، وتعزيز البنية المعلوماتية الدولية.
- توقيع مذكرات تفاهم مع الهند، والصومال، وفلسطين، واليابان، والجزائر، والإمارات فى مجالات التحول الرقمى، والأمن السيبرانى، وبناء القدرات، وتعزيز البنية التحتية للاتصالات.
- تم التعاون مع عدد من المنظمات الأممية، والمنظمات الدولية المتخصصة وأيضا على المستوى الإقليمى العربى والافريقى خاصة فى الموضوعات ذات الاهتمام الدولى ومنها الاقتصاد الرقمى، والأمن السيرانى، وحوكمة البيانات، وريادة الاعمال وغيرها. وكان من أبرزها المشاركة فى الإطار الاستراتيجى للشـراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة خاصة فى محور الاقتصاد الرقمى ومحور الابتكار ودعم الشباب، والمشاركة أيضا مع عدد من الوكالات الدولية المتخصصة منها الاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وقد تم الانتهاء من مشروع تحديث مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوائم مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 100% وهو من أوائل المشروعات التى تم الانتهاء منها على مستوى البرنامج القطرى.
- المشاركة الوزارية وعلى مستوى الخبراء فى محور الاقتصاد الرقمى لمجموعة العشرين برئاسة دولة الهند، وأيضا على مستوى مبادرة الحزام والطريق برئاسة الصين حيث تم استعراض التجربة المصرية والتأكيد على أهمية التعاون المشترك فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية.
- المشاركة بفاعلية فى عدد من المحافل الإقليمية على المستوى الأفريقى منها المجلس الوزارى ذى الصلة، واستضافة ورشة عمل حوكمة البيانات فى شرم الشيخ. وكذلك اجتماعات منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمجلس الإدارى للاتحاد الأفريقى للاتصالات.
- تمت المشاركة الفاعلة فى مجموعات عمل فنية مثل مجموعة عمل الميتافيرس وترأس مجموعة عمل التحول الرقمى بالاتحاد الدولى للاتصالات. وأسفر الدور المصرى فى عدد من فرق عمل الميتافيرس عن اعتماد مختلف الأوراق والمواصفات الفنية فى مجال النفاذ والشمول بالإضافة إلى اعتماد التقرير الفنى الذى أعدته مصر حول "الجوانب التنظيمية والاقتصادية فى عالم ميتافيرس، خاصة المتعلقة بحماية البيانات" ويُعد التقرير أول وثيقة عربية وأفريقية يعتمدها الاتحاد الدولى للاتصالات بشأن التحديات المتعلقة بحماية البيانات فى عالم ميتافيرس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية.
جوائز دولية
- حصول مصر على جائزة التميز الحكومى العالمية فى التحول الحكومى الرقمى عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وذلك فى ضوء حرص الدولة على تهيئة وخلق البيئة الرقمية للعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من البنية التحتية مرورًا بالأنظمة والتطبيقات التى يستخدمها الموظف، وصولًا لتأهيل العاملين لاستخدامها، فضلًا عن تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالوزارات والجهات المنتقلة، وضمان استدامة منظومة العمل من خلال دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى بها، وذلك لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.
- فوز مصر مُمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية (برنامج الخليج العربى للتنمية) "أجفند" لعام 2022، فى مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" عن مشروع "التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر الذى يستهدف تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تعزيز استخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر الوعى المجتمعى بأهميتها، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تنمية القدرات الرقمية للمواطنين وتهيئتهم للتعامل مع عملية التحول الرقمى، وصولًا إلى مجتمع يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة.
- فوز البريد المصرى للعام الثالث على التوالى بجائزة اتحاد البريد العالمى "تعاونيات البريد السريع" على تميزه فى خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولى؛ وذلك بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية.