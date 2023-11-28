ياسر القاضى لـ"الشاهد": وزارة الاتصالات كانت جزءًا فاعلًا فى عملية التطوير التكنولوجى للتعليم

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الوزارة كانت جزءل فاعلا في عملية التطوير التكنولوجي الخاص بالعملية التعليمية، حيث إن التطوير التكنولوجي مبني على البنية الأساسية والمتمثل في توصيل المدارس بالفايبر وأن المدارس يكون بداخلها الشبكات التي من الممكن أن تتحمل.

وأضاف القاضي خلال لقائه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الوزارة كانت لها دور كبير جدًا في شكل وعملية تطوير التعليم، حيث كانت استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم، عبارة عن أربعة أعمدة رئيسية؛ أول عمود من هذه الأعمدة هو المدرس والتركيز عليه من خلال البدء بكليات التربية بحيث يتم البدء بنظام جديد في التعليم بكليات التربية يعتمد على مهارات الاتصال والصفات الخاصة بالتواصل واستخدام الإلكترونيات والتطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى كيفية توصيل المعلومة والتواصل مع التلميذ وكذلك التواصل مع أولياء الأمور، وكذلك التركيز على المعلم باعتباره المحرك الأساسي لعملية التعليم ونعود بشكل المعلم لما كان عليه في الماضي.

وأوضح أن العمود الثاني في عملية التطوير، هو تقليل الكثافة الطلابية، والعمود الثالث متمثل في النظام التعليمي سواء كان وكيل المدرسة أو المفتش أو الإدارة المدرسية، والتركيز على تنمية المهارات والمواهب حتى يقوموا بأعمالهم بشكل صحيح.

وتابع: "أما العمود الرابع الخاص بعملية التطوير فلم يكن لوزارة الاتصالات علاقة به، حيث كان خاصا بالمناهج الخاصة بالتعليم والمختصة به وزارة التعليم".

وأردف: "أما عن البنية الأساسية وتقديم الخدمات التعليمية،فإن الخدمات التعليمية الإلكترونية مهمة جدًا بحيث تكون مقدمة لأناس مهيئين للتلقي، بحيث يتم العمل على المدرس وجعله مؤهلا، وكذلك العمل على الفصل بحيث يكون به عدد كثافة أقل من أجل التواصل ما بين المدرس وبين الطلاب، من خلال التواصل المباشر في الفصل أو التواصل الغير مباشر عن طريق التكنولوجيا، حيث أنه سيصعب التواصل مع 70 أو 150 أو 300 طالب في نفس الوقت، لكنه يستطيع التواصل مع 40 طالب في نفس الوقت.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.