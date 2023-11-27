القاضى يكشف لـ"الشاهد" أهم تحديات قواعد بيانات موحدة للدولة

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه كان يوجد قواعد بيانات موزعة على الوزارات والهيئات والشركات، ولم يكن هناك قواعد بيانات موحدة للدولة تضم كافة قواعد البيانات الخاصة بالدولة من وزارات وهيئات وخلافه.

أضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم واجهوا الكثير من التحديات الخاصة ببناء قواعد موحدة للدولة وكانت كلها منحصرة في الوزارات أو الهيئات، مؤكدًا أن كل وزارة أو هيئة تعتبرها ملكية خاصة بها، وفي بعض الأحيان جزء من قوتها وأنها لن تتخلى عنها، وهذه ثقافة شعب.

أشار إلى أن كل وزارة تغض الطرف عن ملكية الدولة وعند عمل الاستراتيجة الخاصة بقواعد البيانات الموحدة بدأنا بأهم مكان لديه بيانات موثقة 100%، وهي وزارة الداخلية لأن لديها بيانات مدققة للغاية وسليمة لأعلى درجة، ولكنها لمن هم فوق 16 سنة بالرقم القومي.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.