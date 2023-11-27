الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ياسر القاضى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ساندنى فى قراراتى رغم الهجوم عليّ

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الدولة من حقها أن تضع رخصة قوية للشركات الأجنبية تضمن للدولة حقها للإبقاء على هذه الشركات في السوق، خاصة أن هذه الشركات ليست موجودة في مصر ولكنها موجودة على مستوى العالم ولكن هذه الشركات رفضت الانضمام للجيل الرابع.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان لديه بدائل كانت كبيرة مثل بعض الدول والشركات العالمية التي كانت على استعداد لدخول الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان داعمًا لموقفه وسانده وذلك على الرغم من الهجوم الذي تعرض له في ذلك الوقت.

وأكد أن موقفه كان ناتجًا عن أن تجديد الرخصة  كقرار سياسي واقتصادي لمصلحة الدولة والاستثمارات ولمصلحة الشركات المتواجدة بمصر. 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

ياسر القاضي الرئيس السيسي داعم سانده الهجوم رخصة قوية

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