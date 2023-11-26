ياسر القاضى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى منصت جيد ويناقش وإذا اقتنع يدعم الوزراء

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعاته معه كان مهتمًا جدًا بإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها وجزء منها خاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف، "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد العمل على الهيكلة كانت توجد اجتماعات كثيرة مع الرئيس، وأنه شرف بالمتابعة الدائمة من الرئيس لكل إنجازات الوزارة ومتابعة الاستراتيجيات الخاصة بها وكيفية تنفيذها على الأرض.

وأكد أن حظه كان أوفر من الوزارء زملائه، وذلك لأن الرئيس كان مقتنعًا بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي القاطرة الرئيسية للتنمية والمحرك لاقتصاد الدولة.

وأشار إلى أن أول اجتماع له مع الرئيس كان بعد اجتماع التكليف بثلاثة أسابيع، وكان مستعدًا له بعرض طويل واستأذن الرئيس بالاختصار في العرض، ولكن الرئيس طلب منه أن يأخذ وقته، مؤكدًا أن الرئيس كان يعطي الوزراء الوقت الكافي والذي قد يصل إلى 3 أو 4 ساعات وكان منصتًا جيدًا ويستمع باهتمام كبير ويناقش وإذا اقتنع يدعم بشكل كبير وهذه فلسفة قائد.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.