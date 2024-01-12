إنجازات الاتصالات: 3840 مكتب بريد مطورًا من إجمالى 4527 مكتب بريد

استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2023، وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها "مصر الرقمية" التى تغطى كل مناحى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن العديد من محاور العمل بهدف تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمى للمواطنين، إلى جانب العمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة الصادرات الرقمية، الأمر الذى يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وفيما يلى أبرز ما تم إنجازه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023:

تطوير البريد المصرى

استكمال العمل فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير البريد المصرى التى تتضمن عددا من المحاور تشمل تطوير مكاتب البريد وزيادة منافذه من خلال إنشاء مكاتب جديدة وأنماط جديدة من المنافذ، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات التى يقدمها، فضلا عن تطوير المكاتب التاريخية مع الحفاظ على الطراز المعمارى لها؛ وفى هذا السياق فقد تم التالى:

بلغ إجمالى عدد المكاتب المطورة نحو 3840 مكتب بريد، كما تمت زيادة عدد منافذ البريد لتصل إلى 4527 مكتب بريد.

افتتاح مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" بمنطقة منشية فؤاد فى محافظة كفر الشيخ؛ وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» وتطويرها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

افتتاح مكتب بريد "مغاغة الرئيسى" الذى تم إنشاؤه فى عام 1867، والذى تم تطويره وإعادة مظهره على ما كان عليه باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعمارى وهُوية البريد المصرى.

افتتاح مكتب بريد "البرلمان" التاريخى بعد تطويره وتجهيزه بأفضل الحلول التقنية الحديثة مع الحفاظ على هُوية البريد المصرى والحفاظ على قيمته التاريخية.

افتتاح مكتب بريد "drive Thru " مدينة نصر وهو أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "drive Thru"؛ حيث تم تجهيزه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، ويتيح للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون الحاجة إلى مغادرتها.

221 ألف عملية صرف وتحصيل التمويل المتناهى الصغر خلال العام المالى 2022 /2023 بنسبة نمو 98% مقارنة بالعام المالى الذى يسبقه.

افتتاح مكتب بريد "مول العرب" فى منطقة السادس من أكتوبر من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز وحديث ومميكن الذى يعد إضافة إلى مكاتب البريد الجديدة التى تستهدف تجمعات المواطنين، ما يمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر.

أطلق البريد المصرى برامج تدريبية على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة من الصُم والبُكم، بالتعاون مع جامعة عين شمس، ووحدة تكافؤ الفرص التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث تستهدف هذه البرامج العاملين بمكاتب البريد، خاصة موظفى خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوى الهمم بالشكل اللائق. وذلك فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى ينفذها البريد المصرى التى تشمل تطوير وتنمية مهارات العاملين بالبريد المصرى، ما يسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، ما يتماشى مع اهتمام الدولة بذوى القدرات والهمم.