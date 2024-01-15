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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب "الأول الثانوي" يؤدون امتحان اللغة الاجنبية الأولى والجبر والتفاضل في القاهرة

جريدة الدستور

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، بمحافظة القاهرة، امتحان مادتي اللغة الاجنبية الأولى والجبر وتفاضل وحساب مثلثات، ضمن  اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، اليوم الاثنين .

تعليمات المديرية للطلاب

وجاءت تعليمات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لطلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، كالتالي: 

ـ ضرورة تواجد الطلاب في المدارس الساعة الثامنة والنصف صباحا قبل انطلاق الامتحانات في التاسعة صباحًا.

مدير عام إدارة القاهرة الجديدة: "الامتحانات الإلكترونية تسير بشكل منتظم ولا توجد أى مشكلات"

ـ عدم إحضار الهاتف المحمول "الموبايل" مفتوحا أو مغلقا أو الساعة الخاصة به إلى المدرسة.

ـ عدم اصطحاب الكتب والمذكرات، وأي متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل لجان الامتحان.

ـ عدم التأخر عن مواعيد بداية الامتحان، ويمنع المخالف من دخول الامتحانات.

ـ ضرورة تدوين بيانات الطالب على الشريط المعد لذلك فقط الملصق بكراسة الإجابة وبيانات المادة وتاريخ الامتحان.

ـ الالتزام بالزى الرسمى المدرسى، ولن يسمح بدخول أى طالبة أو طالب مخالف للزي المدرسي.

ـ الالتزام بالهدوء التام داخل اللجان، وعدم التسبب فى أى مخالفات تعطل سير الامتحان.

- عدم الغش أو محاولة الغش، وفي حالة حدوث ذلك سيتم عمل محضر لإثبات حالة الغش، وسيتم تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

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ـ ضرورة التأكد من اصطحاب أدوات الكتابة والآلات الحاسبة الخاصة بالطالبة، ولن يسمح بتبادلها بين الطلاب.

ـ عدم التغيب عن الامتحانات إلا بتقرير طبي معتمد.

ـ ضرورة التأكد من شحن بطارية جهاز التابلت بنسبة 100%، حتى لا يفصل أثناء أداء الامتحان الإلكتروني.

ـ عدم خروج الطالب من منصة الامتحان الإلكتروني قبل الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة.

ـ عدم خروج الطالب من شاشة أو منصة الامتحان للانتقال إلى تطبيق آخر على التابلت، لأن الخروج من منصة الامتحان قبل الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة سوف يعرض الطالب لمشكلة عدم العودة للامتحان مرة أخرى.

ـ عدم الخروج من قاعة الامتحان إلا عند انتهاء الوقت المحدد للامتحان وبإذن رئيس لجنة الامتحانات.

ـ عند الخروج من اللجنة تتم مغادرة المدرسة فورًا، وعدم التواجد في طرقات ومداخل المدرسة.

طلاب الصف الأول الثانوي اللغة الاجنبية الاولى الجبر وتفاضل وحساب مثلثات عام الدراسي الحالي 2023 2024 محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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