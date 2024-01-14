"ائتلاف أولياء أمور مصر" يرصد شكاوى الامتحان الإلكتروني لطلاب "أولى ثانوي"

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحانات صفوف النقل في بعض المحافظات.

وقالت" الحزاوي" في بيان صادر عن الائتلاف، إنها تلقت شكوى من ولي أمر طالب بالصف الأول الثانوي بإدارة المعصرة، جاء فيها: "استلمنا التاب قبل الامتحان بيومين ولم يتم التدريب عليه بشكل كافي غير يوم استلامه فقط والسيستم ما كانش مضبوط أثناء التدريب عليه في اليوم ده".

وتابع البيان: "تم الإقرار إننا نمتحن ورقي وفجأة تم إبلاغنا اليوم بأنه سيتم عقد امتحان اللغة العربية على جهاز التابلت".

وأضافت: “امتحان اللغة العربية جاء معقد حطم نفسية الطلاب”، متسائلة: "لماذا هذا التعقيد والتدمير لأولادنا.. لا بد من محاسبة واضعي الامتحانات".

كما ذكرت ولي أمر أخرى: “امتحان الرياضيات للغات بإدارة بولاق الدكرور أولى ثانوى صعب جدا وجميع الطلاب في حالة انهيار”.

كما ذكرت ولي أمر أخرى، أن امتحان الصف الأول الثانوي اللغة العربية، بإداره النزهة التعليمية سيئ جدًا.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وبالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، ويتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا ويكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارات، وتشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% ورقيًا.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، مضيفة أن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.