آراء أولياء أمور الثانوية العامة فى امتحانى الفيزياء والتاريخ

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس "ائتلاف أولياء أمور مصر"، مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، والذي أدى فيه الطلاب مادة الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، في رابع أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وقالت داليا، إن هناك تباينًا في الآراء بين طلاب وأولياء الأمور حول مستوى امتحان مادة الفيزياء بين أنه في مستوى الطالب المتوسط أو فوق المتوسط، وإن كانت النسبة الأكبر اعتبرته في مستوى الطالب المتوسط، ويوجد بعض الأسئلة التي تقدر من 4 أو 5 أسئلة بها تريكات لتمييز الطالب المتفوق ويحتاج وقتًا، ووصفوه بأنه أسهل من امتحان مادة الكيمياء وأنه عوضهم عن امتحان الكيمياء، بحسب قولهم.

بينما كان هناك تباين في الآراء حول مستوى امتحان مادة التاريخ بين مستوى الطالب المتوسط وفوق مستوى الطالب المتوسط، وإن كانت الأغلبية اعتبرته في مستوى الطالب فوق المتوسط، فهو يحتاج تركيزًا ووقتًا لأنه به تريكات واحتوى في أسئلة الاختيار من متعدد على إجابات متشابهة مما زاد من توتر الطلاب وحيرتهم ووصفوه أنه أصعب من امتحان مادة الجغرافيا.

واختتمت: "نرجو من الطلاب وأولياء الأمور طي صفحة الامتحان والتركيز في القادم؛ فالمراجعة بعد الامتحان لا تفيد بل تزيد الطالب قلقًا وتوترًا، وهذا يؤثر بشكل كبير على استعداداته للامتحانات القادمة".

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد (475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبًا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالبًا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).