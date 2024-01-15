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مصر

رابط استكمال طلبات تقديم الاستمارة الإلكترونية لدخول طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات

جريدة الدستور

تستكمل  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثاني على التوالي، تلقي طلبات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من طلبة وطالبات الثانوية العامة.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

من خلال الدخول على الرابط التالى لملء استمارة الثانوية العامة 2024 لدخول الامتحانات من هنا

وأوضحت الوزارة، أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من اليوم الأحد وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لـ تسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

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وأضافت الوزارة، أنه على الطلاب تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق 2024/2/11، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2024/2/29.

تسجيل مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 في الاستمارة 

وتوجه الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بـ الاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

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ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

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