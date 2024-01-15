استغاثات أولياء أمور طلاب الخارج من رفض المنصة الإلكترونية قبول أوراق الإجابات

استغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج، فى دول خارج مصر، من وجود أزمة في رفع إجابات اختبارات الفصل الدراسي الأول، للطلاب على المنصة الإلكترونية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.

وقالت ولاء صلاح ولية أمر طالب إنه لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج، الطلاب لم يستطيعوا رفع إجاباتهم على المنصة الإلكترونية، بسبب أن حسابات أولياء الأمور متوقفة ومحظورة على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج.

وقالت ولى أمر أخر: "يرجى إيجاد حل، والسماح بإرسال اجابات امتحانات ابناؤنا في الخارج عن طريق الإيميل لمشرف الصف، أو عن طريق البريد المصري من داخل مصر وليس بالبريد الدولي من خارج مصر، تخفيفا للأعباء المادية نظرا للتكلفة العالية للبريد الدولي، طالما أن ورق الاجابات أصلا يتم تسليمه كملف pdf صور وليس أصل".

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط : ( https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews) ، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لـ إمتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024 ) .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: أنه وفقا لضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، بعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF) ، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط ( https://sabroadupload.emis.gov.eg ) ، وبإستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الإمتحان الخاص بكل مادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، تكون الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين ( أربعة اختيارات )، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحه بشكل جيد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج 2024، ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: على الطالب في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 أن يتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الإمتحان والتى تتضمن ( اسم الطالب - رقم الجلوس)