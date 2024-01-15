الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى وقف الامتحانات ببعض المدارس لتفشى مرض "الجدرى" بين الطلاب

طلاب
طلاب

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة؛ نتيجة تفشي مرض الجدري المائي بين الطلاب بالمدارس.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الإثنين، إلى التواصل مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، وأنه لا صحة لوقف الامتحانات أو تفشي مرض الجدري المائي بين الطلاب بالمدارس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس، دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم، مشيرة إلى أن هناك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب إلى داخل البلاد.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وشددت على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي بكل المدارس دون أي توقف، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وشددت على التعليمات الدائمة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع أية أمراض معدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة بل المحافظات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في مختلف المنشآت التعليمية. 

 

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

نفي المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس

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