قبل الامتحانات.. تنبيهات هامة لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدة نقاط هامة خاصه بطلاب الشهاده الإعدادية:

- التواجد باللجان في الساعة 8:30 ص للتعرف على أماكن الجلوس.

- ممنوع منعًا باتًا حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا، حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية، أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

- استخدام الأقلام الزرقاء فقط.

- عدم استخدام المزيل داخل ورقه الإجابة.

- عدم اصطحاب أي ملازم أو كتب داخل اللجان.

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس وجميع البيانات.

- على الطالب فور استلامه ورقه الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابه أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابة خاليه من أي كتابة.

- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنه لتقدير الموقف.

وفي سياق متصل، أنهت في وقت سابق محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن ماراثون الامتحانات يبدأ غدًا الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وتنتهي في 24 من يناير الجاري، حيث بلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ٢٠٠ ألف و٨٥ طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( ٦٩٨ ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.



وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.



ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.



ومن جانبه، أكد اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي مدير الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.