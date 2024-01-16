الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم القاهرة" ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتي تنطلق غدًا الأربعاء.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية، غدًا، الامتحان في مادتي (اللغة العربية - التربية الدينية) مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب. 
وأضاف موسى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشدد على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان.

وأوضح مدير المديرية أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول (نصف العام)، ٢٠١٢٨٩ طالبًا موزعين على ٧٧٧ لجنة في 35 إدارة تعليمية.

ونوه موسى بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.

 ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين

كما وجه مديري عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

وكان أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على الحملة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحي مصر الجديدة لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقتي روكسي والكوربة تم خلالها رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وشدد اللواء خالد عبدالعال على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة كافة التعديات عن الطريق العام، والميادين الرئيسية.  

وأكد محافظ القاهرة أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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