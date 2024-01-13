السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة خلال جولته

تفقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، بدء أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات - التابعة لإدارة الزيتون التعليمية. 

وكان في استقباله الدكتور محمد صلاح، مدير عام الإدارة، وأسماء ماهر، مديرة المدرسة.

الطلاب يشيدون بسهولة الامتحان ووضوحه 

واطمئن مدير تعليم القاهرة على مستوى الامتحان لدى الطلاب، وأعربوا عن سهولة الامتحان والتمكن من الدخول إلى منصة الامتحان بكل سهولة ويسر. أدى الطلاب الامتحان اليوم في مادتي (تطبيقات الرياضيات - الجغرافيا)، وكان عدد المتقدمين 355 طالبة في عدد 17 لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول. أشاد موسى بالالتزام بالزي المدرسي واتباع كافة الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات. وأوصى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
مدير تعليم القاهرة خلال جولته
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