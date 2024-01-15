"تعليم القاهرة" تقدم معلومات إرشادية للطلاب قبل خوض الامتحانات

قدمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بعض الإرشادات التى يجب اتباعها قبل الامتحان وأشارت إليها في عدد من النقاط كالتالي

- النوم المنظم يعمل على تحسين عمل المخ وزيادة التركيز، أما عدم تنظيم أوقات النوم بشكل يومي يؤدي إلى انخفاض التركيز بشكل ملحوظ.

- الفطور الخفيف في الصباح يحسن نشاط عقلك لتحظى بنسبة تركيز كبيرة، كذلك تناول الخضروات الورقية والمكسرات والتقليل من السكريات.

- احرص على شرب كميات كافية من الماء، فنقص الماء يسبب الإجهاد السريع والانفعال والتوتر الشديد والصداع وبالتالي يؤثر على قدرة العقل على التركيز.

- استخدامك المستمر للهواتف الذكية يؤدي إلى تناقص معدل تركيزك لذلك لا بد من تقليل استخدامها خصوصًا أوقات الامتحانات.

وكان أيمن موسى وكيل أول وزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفقد صباح اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023 لطلاب الصف الثاني الثانوي، بمدرسة عبدالمنعم واصل الإعدادية - الثانوية بنين التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وكان في استقباله هبة إسماعيل وكيل الإدارة، وخالد أنور مدير المدرسة، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الاثنين، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.