الأربعاء 10 يناير 2024
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وكيل تعليم الجيزة تتفقد لجان إدارة الدقى التعليمية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجنة مدرسة الأورمان الرسمية لغات تعليم أساسي، ولجنة مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة والتابعة لإدارة الدقي التعليمية، بحضور هالة كمال، مدير عام الإدارة، وذلك للوقوف على سير الامتحانات للصف الأول الإعدادي والرابع والخامس الابتدائي وتحاورت مع الطلاب. 

وتفقدت وكيل المديرية لجان الامتحانات وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وتواجد الموجه المقيم بالمدرسة.

ووجهت بإزالة أي معوقات تعوق سير العملية الامتحانية وتوفير جميع متطلباتها وبشكل فوري.

وأكدت منع دخول أجهزة المحمول نهائيًا حتى وإن كان مغلقًا داخل اللجان ونبهت على المراقبين والمشرفين على تنظيم دخول وخروج الطلاب. 

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