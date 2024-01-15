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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

أرشيفية
أرشيفية

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، ارتفعت معدلات البحث، على جوجل، من الطلبة والطالبات، واولياء أمور ومعلمين، بتلك الكلمات البحثية، مع انتهاء مارثوان الامتحانات بالفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

ويترقب الطلبة والطالبات في جميع محافظات مصر موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الابتدائي، حيث أدي الطلاب الامتحانات الاسبوع الماضي، واستمرت الامتحانات حوالي 5 ايام.

وادي الطلاب بجميع المحافظات الامتحانات في مادة اللغة العربية والدراسات الاجتماعي واللغة الإنجليزي والعلوم والرياضيات، وشهدت  الطلاب خلال هذه الفترة حالة من التوتر والقلق لأنه دفعة 2024 هي الدفعة الأولى التي تنتقل إلى الصف الأول الإعدادي بالمنهج الدراسي الجديد.

رابط استكمال طلبات تقديم الاستمارة الإلكترونية لدخول طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات

ويجري حاليا تصحيح المواد، ثم الدخول فى مرحلة الرصد لاعتماد النتائج ورفعها عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب للمدرسة، وتقوم المدارس بجمع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المهام الأدائية الشهرية يحصل الطالب على جزء منها يتم إضافتها للمجموع الفصل الدراسي الأول والثاني، وخلال الساعات القليلة القادمة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

كما يتم رفع نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي إلكترونيًا، خلال ايام، لكي يحصل عليها الطلاب من خلال الدخول على الإنترنت على الموقع المخصص وكل ما عليكم اتباع ما يلي:

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  • تسجيل الدخول أولًا على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال الرابط التالي  من هنا.
  • ثم إختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي.
  • ثم اختيار المحافظة.
  • إدخال اسم الطالب.
  • ثم إدراج رقم الجلوس.
  • الضغط على عرض النتيجة.

جدير بالذكر، انه يجرى حاليا، اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الاعدادية والثانوية، على ان يبدأ اختبارات الشهادة الاعدادية خلال ايام فى جميع المحافظات.

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